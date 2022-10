Diogo Jota, da seleção de Portugal, é diagnosticado com lesão e está fora da Copa do Mundo 2022

O jogador do Liverpool foi diagnosticado com uma lesão muscular, sofrida na vitória diante do Manchester City, no último domingo

MIGUEL RIOPA / AFP Diogo Jota, da seleção portuguesa, está fora da Copa do Mundo 2022



Diogo Jota, atacante da seleção portuguesa, não estará à disposição do treinador Fernando Santos durante a realização da Copa do Mundo 2022, entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Nesta terça-feira, 19, o jogador do Liverpool foi diagnosticado com uma lesão muscular, sofrida na vitória diante do Manchester City, no último domingo, 16. “Não são boas notícias as de Diogo. Vai perder o Mundial porque tem uma lesão bastante grave. É uma pena, tanto para ele, como para Portugal”, informou Jürgen Klopp, comandante dos “Reds”, em entrevista coletiva. Portugal, desta forma, amarga a sua segunda baixa para o torneio da Fifa. Anteriormente, o jovem Pedro Neto, do Wolverhampton, também havia sido cortado por problemas físicos.