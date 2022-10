Messi aponta Brasil e França como os grandes favoritos ao título da Copa do Mundo de 2022

O astro do Paris Saint-Germain concedeu entrevista à emissora ‘DirecTV’ e falou sobre a expectativa de disputar o Mundial

EFE/ Villar López Messi comemora gol marcado em Argentina x Itália, pela Finalíssima



Lionel Messi, craque da seleção argentina, classificou Brasil e França como os principais favoritos ao título da Copa do Mundo de 2022, que será disputada entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Nesta segunda-feira, 17, o astro do Paris Saint-Germain concedeu entrevista à emissora “DirecTV” e falou sobre a expectativa de disputar o Mundial. “Quanto aos favoritos, existem grandes times como Brasil, Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, e tenho certeza que estou esquecendo alguns deles. Se for para escolher um ou dois, hoje acho que Brasil e França são os dois grandes candidatos a vencer este mundial. Tenho a impressão que são as que chegam em melhor fase, faz tempo que estão com o mesmo grupo”, declarou o jogador de 35 anos.

Recentemente, Messi já havia afirmado que a Copa do Catar será a última de sua carreira como atleta. Em busca de seu primeiro título mundial pela seleção, o craque ainda se preocupa com o alto número de machucados da Albiceleste. Além de Ángel Di María, da Juventus, o atacante Paulo Dybala também é dúvida para o torneio da Fifa. “As lesões são uma preocupação. Esta é uma Copa do Mundo diferente, disputada em uma época do ano diferente. Diante do que aconteceu com Dybala e Di Maria, você se preocupa e fica com mais medo quando vê esse tipo de coisa. Espero que eles se recuperem a tempo, eles têm tempo suficiente para chegar ao torneio em boa forma”, comentou Messi.