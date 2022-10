Benzema confirma favoritismo e vence a Bola de Ouro 2022; Vinicius Jr. fica no 8º lugar

Centroavante do Real Madrid é eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2021/2022 pela revista ‘France Football’; Alexia Putellas, do Barcelona, ganha entre as mulheres

O atacante Karim Benzema confirmou o favoritismo nesta segunda-feira, 17, ao ganhar a Bola de Ouro 2022, tradicional premiação individual do futebol mundial, oferecida desde 1956 pela revista “France Football”, em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris. Campeão da última edição da Liga dos Campeões e do Espanhol, o centroavante francês foi eleito o melhor jogador do planeta na temporada 2021/2022, superando o segundo colocado Sadio Mané, que trocou o Liverpool pelo Bayern de Munique, e Kevin De Bruyne, do Manchester City, que completou o pódio. Companheiro de ataque de Benzema no time madrileno, o brasileiro Vinicius Júnior ficou na 8ª posição, sendo o melhor futebolista do país no ranking. Fabinho, do Liverpool, ficou na 14ª colocação, enquanto Casemiro, que trocou o Real Madrid pelo Manchester United, ocupou o 17º lugar. Maior vencedor da história da Bola de Ouro com sete troféus, o argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, ficou fora da lista dos 30 finalistas. O mesmo aconteceu com Neymar, camisa 10 do PSG e da seleção brasileira. Para elaborar o ranking, vale lembrar a revista contou com avaliações de 180 jornalistas especializados. A premiação não tem relação com o “The Best”, elaborado pela Fifa, órgão que rege o futebol mundial.

Na cerimônia, a “France Football” também distribuiu o prêmio para a melhor jogadora da temporada 2021/2022. Campeã da última edição, a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, ficou novamente com a Bola de Ouro. Desta vez, ela superou a inglesa, Beth Mead, do Arsenal, que havia sido eleita a craque da Eurocopa Feminina. A revista francesa também deu o Prêmio Kopa, de principal jogador sub-21 do planeta, ao meio-campista Gavi, do Barcelona. O garoto desbancou Bellingham (Borussia Dortmund), Camavinga (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG) e Musiala (Bayern de Munique). Novidade desta edição, o Prêmio Sócrates, criado em homenagem ao ídolo do Corinthians e que prestigia boas ações no futebol, foi entregue ao senegalês Sadio Mané, do Bayern de Munique, responsável por construir escolas e hospitais na aldeia em que nasceu. Lançado também neste ano, o Prêmio Gerd Müller, dado ao artilheiro da temporada entre clubes e seleções, ficou com o polonês Robert Lewandowski. Por fim, Thibaut Courtois, do Real Madrid, ainda foi o eleito o melhor goleiro, ganhando o Troféu Yashin. Já o Manchester City foi eleito o “Clube do Ano”.

Prêmios do Bola de Ouro 2022:

Melhor jogador: Karim Benzema (Real Madrid/França)

Karim Benzema (Real Madrid/França) Melhor jogadora: Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)

Alexia Putellas (Barcelona/Espanha) Troféu Yashin: Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica) Prêmio Kopa: Gavi (Barcelona/Espanha)

Gavi (Barcelona/Espanha) Prêmio Sócrates: Sadio Mané (Bayern de Munique/Senegal)

Sadio Mané (Bayern de Munique/Senegal) Prêmio Gerd Müller: Robert Lewandowski (Barcelona/Polônia)

Robert Lewandowski (Barcelona/Polônia) Clube do ano: Manchester City

Confira o top 30 masculino:

1º Karim Benzema (Real Madrid)

2º Sadio Mané (Bayern de Munique)

3º Kevin De Bruyne (Manchester City)

4º Robert Lewandowski (Barcelona)

5º Mohamed Salah (Liverpool)

6º Kylian Mbappé (PSG)

7º Thibaut Courtos (Real Madrid)

8º Vinicius Júnior (Real Madrid)

9º Luka Modric (Real Madrid)

10º Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City)

11º Heug-Min Son (Tottenham)

12º Riyad Mahrez (Manchester City)

13º Sébastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund)

14º Fabinho (Liverpool)

14º Rafael Leão (Milan)

16º Van Dijk (Liverpool)

17º Casemiro (Real Madrid/Manchester United)

18º Vlahovic (Juventus)

19ºLuis Diaz (Porto/Liverpool)

20º Cristiano Ronaldo (Manchester United)

21º Harry Kane (Tottenham)

22º Alexander-Arnold (Liverpool)

22º Bernardo Silva (Manchester City)

22º Phil Foden (Manchester City)

25º Darwin Nuñez (Benfica/Liverpool)

25º Kimmich (Bayern de Munique)

25º Maignan (Milan)

25º Rudiger (Chelsea/Real Madrd)

25º João Cancelo (Manchester City)

25º Nkunku (RB Leipzig)

Confira o top 5 feminino: