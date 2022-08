Fifa confirma que estreia da Copa do Mundo 2022 será antecipada em um dia 

Com a mudança, o primeiro jogo do torneio acontecerá no dia 20 de novembro, entre o país anfitrião e o Equador

Reprodução/Twitter/@roadto2022en O Al Bayt é o estádio que irá receber a abertura da Copa do Mundo de 2022



A Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) confirmou na tarde desta quinta-feira, 11, que a estreia da Copa do Mundo 2022 será antecipada em um dia. Originalmente, o Mundial do Catar teria início no dia 21 de novembro, com a partida entre Holanda e Senegal. Com a mudança, no entanto, o primeiro jogo do torneio acontecerá no dia 20 de novembro, entre o país anfitrião e o Equador, no estádio Al Bayt, às 13 horas (de Brasília). A alteração foi aprovada pelo Bureau do Conselho da Fifa, órgão formado pelos presidentes das seis confederações continentais, e visa adequar a realização do primeiro jogo com a presença dos donos da casa logo após a cerimônia de abertura, algo que é tradicional nas histórias das Copas. O Brasil começa sua trajetória no campeonato no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, a partir das 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia. A final da competição, por outro lado, segue marcada para 18 de dezembro.