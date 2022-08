Brasil x Argentina: A pedido de Tite, CBF procura Fifa para cancelar ‘clássico da Anvisa’ 

A partida, realizada originalmente em 5 de setembro do ano passado e válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, foi interrompida por agentes da Anvisa e da Polícia Federal

Alex Silva/Estadão Conteúdo - 05/09/2021 Os jogadores Neymar (c) e Lionel Messi (e) conversam com agentes da Anvisa e da Polícia Federal que invadiram o campo da Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quarta-feira, 10, que vai acionar a Fifa para tentar cancelar o confronto entre Brasil e Argentina, que estava marcado para 22 de setembro. A partida, realizada originalmente em 5 de setembro do ano passado e válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, foi interrompida por agentes da Anvisa e da Polícia Federal. De acordo com a entidade, o cancelamento é um pedido do Tite e de Juninho Paulista, coordenador da seleção masculina. A comissão entende que a partida poderá ser prejudicial à preparação para o Mundial do Catar e relata riscos de lesões, suspensões e boicote dos argentinos ao jogo, além de inviabilizar realizar um segundo jogo em setembro na América do Sul. “Diante da posição da comissão técnica, vamos procurar neste momento a Fifa para que a partida não seja realizada. Não vou medir esforços para atender a comissão técnica. A nossa prioridade é conquistar o hexacampeonato no Catar. Se a partida não é recomendada pelo comando da seleção, vamos investir para que a partida não ocorra”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.