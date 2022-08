Benzema se torna o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid

Francês chegou aos 324 gols com a camisa merengue, passando o espanhol Raúl

EFE/JuanJo Martín Benzema está no Real Madrid desde a temporada 2009/2010 e já venceu 22 títulos



Karim Benzema marcou o segundo gol da vitória do Real Madrid contra o Eintracht Frankfurt, por 2 a 0, na Supercopa Europeia, e marcou ainda mais seu nome na história do time merengue. O atacante francês chegou ao 324º gol em 606 jogos, passando o espanhol Raúl e ficando atrás apenas de Cristiano Ronaldo, que tem 450 gols marcados. No clube desde 2009, Benzema tem 22 títulos com a camisa do Real: 4 Mundiais de clube da Fifa, 4 Supercopa Europeia, 5 Liga dos Campeões, 4 Campeonato Francês, 3 Supercopa da Espanha e 2 Copa do Rei. Destaque do time na última temporada, o francês é cotado para vencer a Bola de Ouro 2022. Os indicados para todas as categorias serão anunciados nesta sexta-feira, 12.