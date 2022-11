Fifa lança clipe oficial da Copa do Mundo do Catar; assista

O vídeo será exibido antes e depois das transmissões de cada jogo do torneio da Fifa

A Fifa divulgou o clipe da Copa do Mundo do Catar



A Fifa divulgou na manhã desta terça-feira, 1º, o clipe oficial da Copa do Mundo, prevista para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. O vídeo mostra crianças jogando uma partida de futebol em um campo flutuante no deserto. Além disso, momentos históricos, como Pelé celebrando a conquista do Mundial de 1970, são exibidos. Na sequência, o clipe mostra as bandeiras dos países que participarão deste Mundial, encerrando com a taça do torneio. A gravação será mostrada antes e depois das transmissões de cada partida da competição.