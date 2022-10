Titular da Argentina se machuca e deve perder estreia na Copa do Mundo 

O volante do Villarreal foi diagnosticado com uma lesão muscular e virou mais uma preocupação para Scaloni

ERIC ESPADA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Lo Celso deve perder a estreia da Argentina na Copa do Mundo 2022



Titular da Argentina, o meio-campista Giovani Lo Celso deve perder a estreia da seleção albiceleste na Copa do Mundo 2022, marcada para dia 22 de novembro, contra a Arábia Saudita. Nesta segunda-feira, 31, o volante do Villarreal foi diagnosticado com uma lesão muscular, sofrida na derrota por 1 a 0 diante do Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol. Segundo comunicado do clube, o jogador ficará afastado dos gramados entre duas e três semanas. Assim, Lo Celso vira mais uma preocupação para o técnico Lionel Scaloni, que também tem Di María, Paulo Dybala e Leandro Paredes machucados. Cabeça de chave do Grupo C, os “hermanos” também enfrentam México e Polônia no Mundial do Catar.