Japão anuncia lista de 26 jogadores convocados e traça meta para a Copa do Mundo; veja  

Reprodução/Twitter @gorin Takefusa Kubo foi convocado para defender o Japão na Copa do Mundo de 2022



A seleção japonesa tornou-se a primeira a divulgar sua lista de 26 convocados para a Copa do Mundo, que acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Em entrevista coletiva realizada na capital Tóquio, o treinador Hajime Moriyasu anunciou nomes importantes que atuam no futebol europeu, como o zagueiro Takehiro Tomiyasu, do Arsenal, os meias Daichi Kamada, do Eintracht Frankfurt, Wataru Endo, do Stuttgart, além do atacante Takumi Minamino, do Monaco. Chama atenção, por outro lado, as ausências de Kyogo Furuhashi, goleador do Celtic, e de Yuya Osako, artilheiro da era Moriyasu. “De fato, é a melhor e mais completa seleção possível, dando importância ao nosso trabalho conjunto até agora, à situação dos jogadores em seus clubes e a como planejamos jogar no Mundial”, disse o comandante dos “Samurais Azuis”, que estão no grupo E, junto com Alemanha, Costa Rica e Espanha. O elenco, de certa forma, é inexperiente em Mundiais. Entre os 26 lembrados pelo técnico, 19 irão estrear em Copas do Mundo. Já o goleiro Eiji Kawashima, do Strasbourg, da França, e o lateral-esquerdo lateral Yuto Nagatomo, do FC Tokyo, por sua vez, irão para a quarta edição do torneio.

Na conversa com a imprensa japonesa, o presidente da JFA, Kozo Tashima, e o diretor técnico Takashi Sekizuka também marcaram presença. Todos cravaram que o objetivo do Japão é chegar às quartas de final, superando o melhor resultado do país em seis participações de Copa do Mundo: oitavas de final (2002, 2010 e 2018). Os dirigentes também reforçaram que o objetivo da seleção é continuar evoluindo no futebol ser campeã em 2050. Para alcançar o primeiro objetivo, contudo, os japoneses terão uma tarefa complicada. Para avançar à fase de grupos, eles terá que desbancar as favoritas Alemanha e Espanha, além da Costa Rica. O primeiro compromisso está marcado para 23 de novembro, contra os alemães. Quatro dias depois, os adversários serão os costarriquenhos, e no dia 1º de dezembro, os espanhóis. Antes do torneio da Fifa, o Japão ainda mede forças com o Canadá, em amistoso preparatório.

Confira a lista de 26 convocados para defender o Japão na Copa: