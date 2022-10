Holanda divulga pré-lista para a Copa do Mundo 2022 e confirma ausência de craque por lesão

Com 39 nomes, a relação conta com alguns craques, como o zagueiro Virgil Van Dijk, do Liverpool, e o meio-campista Frankie De Jong, do Barcelona

EFE/EPA/Olaf Kraak Memphis Depay está na pré-lista da Holanda para a Copa do Mundo 2022



A seleção holandesa anunciou na manhã desta sexta-feira, 21, a sua pré-lista para a Copa do Mundo 2022, prevista para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Com 39 nomes, a relação conta com alguns jogadores de peso, como o zagueiro Virgil Van Dijk, do Liverpool; o meio-campista Frankie De Jong, do Barcelona; e o atacante Cody Gakpo, do PSV. Uma ausência, entretanto, foi confirmada para o torneio Fifa. Destaque da Holanda na Eurocopa 2020, com três gols marcados em quatro partidas, o meio-campista Georginio Wijnaldum, da Roma, está fora do Mundial do Catar. Fora dos gramados desde agosto, quando fraturou a tíbia da perna direita, o meia não conseguirá se recuperar a tempo de disputar o torneio. No dia 11 de novembro, o técnico Louis van Gaal irá anunciar a lista final, com 26 atletas que embarcarão rumo ao Catar.

Veja a pré-lista da Holanda para a Copa do Mundo