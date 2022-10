Cristiano Ronaldo é afastado do Manchester United após se recusar a entrar em campo contra o Tottenham

Diretoria dos ‘Diabos Vermelhos’ anunciou a decisão nesta quinta-feira, 20

LINDSEY PARNABY / AFP Cristiano Ronaldo está insatisfeito no Manchester United



O atacante Cristiano Ronaldo foi afastado pelo Manchester United e não participará do confronto diante do Chelsea, no próximo sábado, 22, pelo Campeonato Inglês 2022/23. A decisão da diretoria acontece após o português se recusar a sair do banco de reservas e entrar nos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham, em partida realizada na última quarta-feira, 19, no Old Trafford, válida pela 12ª rodada. De acordo com informações publicadas pelo tabloide “Daily Mail” nesta quinta-feira, 20, o centroavante foi chamado pelo treinador Erik ten Hag já no fim do duelo, mas disse que não participaria do duelo. Logo após o incidente, o português deixou de acompanhar a partida, se dirigiu ao vestiário e saiu do estádio ainda antes da partida acabar.

Em entrevista coletiva, perguntado sobre a forma como CR7 deixou o campo, o técnico holandês disse que “lidaria” com o problema nos próximos dias. Hoje, a diretoria dos Diabos Vermelhos anunciou a suspensão. “”ristiano não fará parte da equipe para o jogo deste sábado, contra o Chelsea. O resto do elenco está totalmente focado na preparação para esse jogo”. Vale lembrar que, durante a pré-temporada, o astro já havia “abandonado” o grupo dos “Diabos Vermelhos” com um jogo treino em andamento. Após tentar sair do clube inglês na última janela de transferências, Cristiano Ronaldo permaneceu, mas ainda não engrenou. Até o momento, ele participou de 12 jogos, contribuindo com dois gols e uma assistência na temporada. Segundo a mídia britânica, o jogador tentará ser negociado na próxima janela de transferências, em janeiro, após a disputa da Copa do Mundo de 2022.