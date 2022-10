Kanté sofre nova lesão e desfalca a França na Copa do Mundo de 2022, diz jornal

Sofrendo com problemas físicos, o volante fez apenas dois jogos com o Chelsea na temporada europeia 2022/23

Reprodução/Instagram @nglkante Kanté é campeão do mundo com a seleção francesa



A seleção francesa não poderá contar com o meio-campista N’Golo Kanté na Copa do Mundo de 2022, informou o jornal “L’Équipe” nesta sexta-feira, 14. De acordo com a matéria, o volante do Chelsea foi diagnosticado com uma nova lesão, desta vez nos tendões do joelho, e não conseguirá se recuperar a tempo do torneio no Catar – a competição está prevista para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Até o momento, no entanto, os Blues não confirmaram a contusão e sequer deram um prazo para o retorno do atleta. Sofrendo com problemas físicos, o jogador fez apenas dois jogos na temporada europeia 2022/23 – sua última partida aconteceu há dois meses, no dia 14 de agosto, diante do Tottenham, pelo Campeonato Inglês. Campeão do mundo em 2018, Kanté é peça-chave no esquema do treinador Didier Deschamps e ficou na quinta posição do “The Best 2021”, premiação da Fifa que escolhe os melhores do mundo.