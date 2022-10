Bola do gol de mão de Maradona na Copa do Mundo de 1986 vai a leilão por R$ 17 millhões

O objeto será leiloado pelo tunisiano Ali Bin Nasser, ex-árbitro que trabalhou na partida entre Argentina e Inglaterra

Divulgação/FIFA Maradona comemorando o gol 'La Mano de Dios' diante da Inglaterra



Diego Armando Maradona foi um dos melhores jogadores de todos os tempos, sendo responsável por protagonizar lances geniais e gols históricos. Dois deles aconteceram na Copa do Mundo de 1986, quando o craque socou a bola com a mão ao abrir o placar para a Argentina diante da Inglaterra, em confronto válido pelas quartas de final – a jogada ficou conhecida como “La Mano de Dios”. Naquele mesmo dia, o craque ampliou o marcador ao anotar o “gol do século”, driblando cinco jogadores ingleses e o goleiro Peter Shilton. Após 36 anos, a bola daquele jogo icônico será leiloada pelo tunisiano Ali Bin Nasser, ex-árbitro que trabalhou na partida. “Esta bola faz parte da história do futebol, é o momento certo para compartilhá-la com o mundo”, declarou o ex-juiz. O leilão foi marcado para acontecer no dia 16 de novembro, quatro dias antes do Mundial do Catar, e terá um valor estimado entre 2,5 e 3 milhões de libras (entre R$ 14,8 milhões e R$ 17,7 milhões).