Sorteio da Copa do Rei coloca Real Madrid x Barcelona nas semifinais; veja detalhes 

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) realizou na manhã desta segunda-feira, 30, o sorteio das semifinais da Copa do Rei. Nele, ficou definido que Real Madrid e Barcelona, os dois principais clubes da Espanha, farão dois confrontos por uma vaga na decisão. O outro finalista sairá do duelo entre Osasuna e Athletic Bilbao. As partidas de ida ocorrerão entre 28 de fevereiro e 2 de março, enquanto as de volta acontecem entre 4 e 6 de abril. A grande final do torneio está marcada para 6 de maio. O Barcelona é o maior campeão da competição, com 31 troféus conquistados. O atual ganhador, porém, é o Real Bétis, que despachou o Valencia na temporada passada.

Real Madrid e Barcelona, vale lembrar, também são os principais candidatos ao título do Campeonato Espanhol. Atualmente, o torneio se encontra na 19ª rodada, com os catalães na liderança. Na última rodada, o time de Xavi Hernández venceu o Girona, chegou aos 47 pontos e abriu cinco de vantagem para o principal rival. Isto porque a equipe de Carlo Ancelotti, atual campeã nacional, ficou no empate em 0 a 0 com a Real Sociedad. Na próxima rodada, o Barça recebe o Sevilla, no Camp Nou, enquanto os “Merengues” visitam o Mallorca. As duas partidas estão marcadas para domingo, 5.