Quanto Palmeiras recebeu com título da Supercopa do Brasil?

Além de colocar mais uma taça em seu salão nobre, o Verdão também reforçou seu caixa de forma expressiva com o triunfo sobre o Flamengo

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras foi campeão da Supercopa 2023



O Palmeiras conquistou o título da Supercopa do Brasil 2023 no último sábado, 28, ao derrotar o Flamengo por 4 a 3, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Além de colocar mais uma taça em seu salão nobre, o Verdão também reforçou seu caixa de forma expressiva com o triunfo sobre os flamenguistas. Ao todo, o Alviverde recebeu R$ 10 milhões, sendo metade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a outra parte da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Apesar de não ser responsável por organizar o torneio, a entidade da América do Sul doou 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões), como forma de contribuir com o desenvolvimento do futebol na região.

“Meus parabéns para um grande capitão, Gustavo Gómez soma mais uma estrela com o Palmeiras. Felicitações à presidenta Leila Pereira e toda equipe. Estamos muito felizes de seguir contribuindo com o desenvolvimento dos campeões dos torneios locais”, disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, através das redes sociais. Vice na Supercopa, o Flamengo também arrecadou R$ 5 milhões, valor para pela CBF ao perdedor.