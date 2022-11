Pelé demonstra ansiedade para a Copa do Mundo e acredita no hexa: ‘Veremos o Brasil vitorioso novamente’

De acordo com o ídolo da Canarinho, a equipe de Tite tem plenas condições de faturar o hexacampeonato no Catar

Reprodução / Instagram / @Pele Pelé está confiante no hexa da seleção brasileira no Catar



Três vezes campeão do mundo com a seleção brasileira, Pelé está ansioso para o início da Copa do Catar, marcada para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro de 2022. Nesta quinta-feira, 10, o Rei do Futebol falou sobre a expectativa para a estreia da seleção brasileira, diante da Sérvia, no dia 24 deste mês. De acordo com o ídolo da Canarinho, a equipe de Tite tem plenas condições de faturar o hexacampeonato. “São apenas mais dez dias até a Copa do Mundo e eu mal posso esperar para ver nossa Seleção entrar em campo. Podem até achar que estou confiante demais, mas sinto que veremos o Brasil vitorioso novamente”, afirmou o multicampeão com a Amarelinha e com o Santos, através de sua conta no Instagram.