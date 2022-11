Com brasileiro, Portugal anuncia convocados para a Copa do Mundo de 2022; confira a relação 

Em busca do título inédito, a seleção portuguesa não poderá contar com o atacante Diogo Jota, do Liverpool, diagnosticado com uma lesão muscular

EFE/EPA/JOSE COELHO Bruno Fernandes comemora gol marcado por Portugal contra a Macedônia



O técnico Fernando Santos anunciou na tarde desta quinta-feira, 10, a lista de 26 jogadores que representarão Portugal na Copa do Mundo de 2022. Em busca do título inédito, a seleção portuguesa não poderá contar com o atacante Diogo Jota, do Liverpool, diagnosticado com uma lesão muscular. A equipe lusitana, por outro lado, terá à disposição vários nomes de destaques, como Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (PSG), João Felix (Atlético de Madrid) e Rafael Leão (Milan). Eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo em cinco oportunidades, Cristiano Ronaldo disputará seu último Mundial no Catar. Também chama atenção a presença de Matheus Nunes, brasileiro naturalizado português que optou por escolher o país europeu. No Grupo H, Portugal enfrentará Uruguai, Gana e Coreia do Sul na fase inicial. A estreia está marcada para 24 de novembro, contra os ganeses, no Estádio 974.

Veja os 26 convocados para defender Portugal na Copa do Mundo: