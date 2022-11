Sem Sancho, Inglaterra anuncia os 26 convocados para o Mundial de 2022; confira 

Cabeça de chave do Grupo B, os britânicos enfrentam Irã, Estados Unidos e País de Gales na fase inicial

Reprodução/ Twitter @EURO2020 Kane e Foden comemoram gol da Inglaterra na Eurocopa



O treinador Gareth Southgate surpreendeu nesta quinta-feira, 10, ao deixar o atacante Jadon Sancho (Manchester United) fora da lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2022. Na relação, o técnico preferiu chamar o experiente Callum Wilson (Newcastle) para ocupar uma das vagas do setor ofensivo. Harry Kane (Tottenham), Raheem Sterling (Chelsea), Marcus Rashford (Manchester United) e Phil Foden (Manchester City), nomes importantes da campanha do vice-campeonato da última Eurocopa, foram lembrados. Na defesa, os laterais Reece James e Ben Chilwell (ambos do Chelsea) foram confirmados como baixas por lesão. Cabeça de chave do Grupo B, os britânicos enfrentam Irã, Estados Unidos e País de Gales na fase inicial. O primeiro jogo será diante dos iranianos, no dia 21 de novembro, no Khalifa Stadium.

Veja os convocados abaixo: