Philippe Coutinho lamenta lesão que o tirou da Copa, mas projeta futuro: ‘Voltar mais forte’

Meio-campista sentiu lesão muscular na coxa durante treinamento no Aston Villa e precisará parar de seis a dez semanas

Buda Mendes/EFE Philippe Coutinho sentiu lesão na coxa na véspera da convocação e ficará parado de seis a dez semanas



Philippe Coutinho era um dos jogadores certos na Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira, mas se lesionou na véspera da convocação e ficou de fora da lista de Tite. O meio-campista do Aston Villa se pronunciou nesta terça-feira, 08, pouco mais de 24h depois da convocação. Em texto nas redes sociais, Coutinho lamentou a lesão, mas agradeceu as mensagens que recebeu. “A Copa do Mundo é um sonho pra qualquer jogador e apesar de não estar lá presente, estarei de coração e alma, torcendo como todos os brasileiros. Tenho muita gratidão a DEUS e ao staff da seleção por eu ter feito parte dessa caminhada. Como vocês sabem tive uma lesão que me afasta dos gramados por algumas semanas. To passando aqui pra agradecer todas as mensagens positivas que venho recebendo. Vejo que tem muita gente que gosta de mim, então para essas pessoas deixo aqui meu sentimento de gratidão”, escreveu o jogador. Ele também projetou sua recuperação. “Com positividade e fé eu olho pra frente, focado em recuperar da melhor forma e voltar mais forte. As dificuldades fazem parte mas ainda tem muita coisa boa pra acontecer”, finalizou. Coutinho sentiu uma lesão muscular na coxa durante treinamento e ficará parado de seis a dez semanas.