EA Sports usa simulador do Fifa 23 e projeta Brasil x Argentina na final da Copa do Mundo

Sistema ainda apontou o artilheiro da competição, o melhor goleiro e a seleção ideal

Juan Ignacio Roncoroni / EFE Brasil x Argentina podem fazer final inédita da Copa, segundo simulador



A EA Sports, desenvolvedora do Fifa para Playstation, divulgou nesta terça-feira, 08, sua projeção para a seleção campeã do Mundial no Catar, que começa no próximo dia 20. O simulador do Fifa 23 foi utilizado com uma nova tecnologia, que consegue simular todas as 64 partidas do Mundial, e o resultado foi o seguinte: Brasil e Argentina chegarão à final e os hermanos ficarão com o título. Caso aconteça, essa será a primeira vez que os países se enfrentam na Copa desde 1990 e a primeira vez que os dois rivais fazem uma final. O simulador ainda previu o placar de 1 a 0 com gol de Lionel Messi, que se despede da competição. O terceiro lugar ficará com a França. Curiosamente, essa é a terceira “projeção” que indica a Argentina campeã mundial no Catar (leia aqui e aqui). A EA Sports acertou os campeões de 2010, 2014 e 2018. Mas a projeção do Fifa 23 é bem completa. Além do campeão, a plataforma também contabilizou que Messi será o artilheiro do torneio com oito gols em sete jogos. Seguido de Memphis Depay, da Holanda, e Kylian Mbappé, da França, com seis cada.

O primeiro jogador brasileiro a aparecer entre os artilheiros é Richarlison, na quinta posição, com cinco gols em sete jogos. Messi também ganhará a Bola de Ouro de melhor jogador. Na posição de goleiro, quatro se destacaram: Rui Patrício, de Portugal, Alisson, do Brasil, Dominik Livakovic, da Croácia, e Emiliano Martínez, da Argentina, mas a Luva de Ouro também foi para os argentinos. O simulador ainda deu a seleção ideal da Copa com Emiliano Martínez no gol (ARG), João Cancelo (POR), Raphael Varane (FRA), Marquinhos (BRA), Marcos Acuña (ARG), Leandro Paredes (ARG), Rodrigo de Paul (ARG), Vinícius Jr. (BRA), Lionel Messi (ARG), Kylian Mbappé (FRA) e Richarlison (BRA).