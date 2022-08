Ronaldo dá conselho para Neymar levar Brasil ao hexa na Copa do Catar; confira

Para o ex-jogador, a equipe comandada por Tite é um das favoritas ao título, mas depende muito do talento do camisa 10

Reprodução/Otro Ronaldo Fenômeno exaltou Neymar em evento



Ronaldo participou de uma feira de investidores na tarde da última quarta-feira, 3, e falou sobre a possibilidade da seleção brasileira conquista o sexto título da Copa do Mundo no Catar – o torneio acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano. Para o Fenômeno, a equipe comandada por Tite é um das favoritas ao título, mas depende muito do talento de Neymar. Considerando o camisa 10 do Paris Saint-Germain e da Canarinho como um dos melhores atletas brasileiros de todos os tempos, Ronaldo aconselhou o craque a focar no futebol e “segurar no extracampo”. “A seleção vai ser favorita em qualquer competição. Pelo talento que temos. Essa Copa do Mundo não vai ser diferente. Mas se o Neymar tiver 100% fisicamente e focado, nessa Copa do Mundo vamos ter muita chance de trazer o caneco. Por isso, a gente torce tanto para que o Neymar segure no extracampo, para a gente chegar no Catar e ter união do povo brasileiro. Talvez esse futebol tenha a força de unir o povo brasileiro para comemorar alguma coisa”, afirmou o ex-goleador.

Campeão do mundo com a seleção brasileira nas Copas de 1994 e 2002, Ronaldo Fenômeno fez 15 gols na principal competição do mundo, sendo o segundo maior artilheiro da competição – o alemão Miroslav Klose tem um a mais. Elogiando o talento de Neymar, o ex-jogador fez mais elogios ao astro. “A gente tem uma grande seleção, grandes jogadores, mas principalmente o Neymar é muito diferenciado em questões técnicas e físicas. Se ele chegar bem tecnicamente e fisicamente, ele vai fazer a diferença. E nossas chances aumentam muito para conquistar o hexa. Acho que o povo brasileiro tem toda essa impressão, essa vontade, que ele seja determinante. Talento ele tem de sobra”, arrematou o atual dono de Real Valladolid e Cruzeiro.