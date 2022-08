Após saída de Gareca, seleção do Peru anuncia Juan Reynoso como novo técnico

Em apresentação, novo comandante afirmou que terá muito trabalho para recolocar a equipe na Copa do Mundo de 2026

Reprodução/ Twitter @SeleccionPeru Juan Reynoso ganhou concorrência com Hernán Crespo, ex-São Paulo



A derrota nos pênaltis para a Austrália na repescagem para a Copa do Mundo do Catar ainda é bastante lamentada no Peru. O técnico Ricardo Gareca saiu e nesta quarta-feira, 03, deu-se início ao ciclo até 2026. Juan Reynoso foi apresentado e as primeiras palavras foram de muito trabalho para recolocar o país no Mundial. “Hoje temos um desafio maior, que é administrar nossa seleção. Apostamos que nossa luz nos levará a ter a tranquilidade de iluminar um país para conquistar uma nova vaga na Copa do Mundo”, disse na apresentação oficial. Ex-jogador peruano, o novo treinador assumiu a seleção com acordo de quatro anos. Terá de fazer uma renovação no grupo e se preparar para a competição na América do Norte, a primeira com 48 vagas. “É um dia importante para minha família e para mim. Me emociona muito ter conseguido chegar à seleção peruana para somar em todos os sentidos. Estou no melhor momento da minha carreira, com maturidade. Hoje tenho que chegar com muita energia, vontade e animado para somar. Venho com a intenção de que a seleção continue a melhorar competitivamente”, afirmou. Reynoso ganhou a concorrência com treinadores estrangeiros. O argentino Hernán Crespo, ex-São Paulo, era um dos nomes cotados, mas a direção da seleção acabou optando por mão de obra caseira.

*Com informações do Estadão Conteúdo