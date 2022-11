Son passará por cirurgia no rosto e preocupa Coreia do Sul para a Copa do Mundo

Atacante se machucou durante partida do Tottenham contra o Olympique de Marseille, na Liga dos Campeões

EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Son se machucou durante jogo da Liga dos Campeões a menos de 20 dias do Mundial



O atacante Heung-Min Son, do Tottenham, virou dúvida para a Coreia do Sul a menos de 20 dias para a Copa do Mundo. Isso porque o jogador sofreu uma fratura próximo ao olho esquerdo durante a partida contra o Olympique de Marseille, na terça-feira, pela Liga dos Campeões e foi substituído no início do primeiro tempo. O Tottenham informou nesta quarta-feira, 2, que Son passará por uma cirurgia, mas não especificou o tempo de recuperação e nem se ele está confirmado para o Mundial. O clube ainda disse em nota que após a cirurgia, o jogador se recuperará com a equipe médica. Son é o capitão e principal jogador da Coreia do Sul, que está no Grupo H com Uruguai, Gana e Portugal. Eles estreiam no dia 24 de novembro, às 10h (horário de Brasília), contra os sul-americanos.