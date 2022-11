Equipe masculina do Brasil termina em 7º na final por equipes do Mundial de Ginástica Artística

Brasil estava em segundo faltando duas rotações para o fim, mas erros custaram a medalha

Reprodução/ Twitter @cbginastica Equipe masculina terminou em 7º na final por equipes do Mundial em Liverpool



O Brasil voltou a disputar uma final de equipes no Mundial de Ginástica Artística, em Liverpool, na Inglaterra, nesta quarta-feira, 2. Um dia depois das meninas conquistarem um inédito 4º lugar, a equipe masculina de ginástica artística se apresentou e terminou em 7º lugar. Estiveram no grupo Caio Souza, Bisteca, Diogo Soares, Arthur Nory e Yuri Guimarães. Arthur Zanetti foi desfalque por questões de saúde. O Brasil era segundo no ranking faltando apenas duas rotações, mas no cavalo e nas argolas os atletas tiveram quedas. O ouro ficou com a China, a prata com o Japão e o bronze com a Grã-Bretanha. Tanto os meninos como as meninas do Brasil ainda retornarão para finais de aparelhos e individual geral no Mundial até o domingo. A competição está sendo transmitida pelo SporTV.