Paul Pogba, meio-campista da França, está fora da Copa do Mundo de 2022

MIGUEL MEDINA / AFP Pogba é estrela da seleção francesa, mas estará fora da Copa do Mundo 2022



A seleção francesa terá que superar algumas adversidades para buscar o tri na Copa do Mundo de 2022, prevista para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Além de N’Golo Kanté, a França também não poderá contar com o talento do meio-campista Paul Pogba. Nesta segunda-feira, 31, a Juventus confirmou que o volante segue com problemas no menisco do joelho direito e não voltará aos gramados neste ano. Em seguida, o agente do jogador, Rafaela Pimenta, confirmou que o craque não poderá defender o títulos dos “Blues” no Catar. “Após a revisão médica de ontem e de hoje, é extremamente doloroso informar que Paul Pogba ainda precisará de tempo de recuperação de seu cirurgia. Por esse motivo, Paul não poderá se juntar à equipe da Juventus antes do intervalo da Copa do Mundo nem à seleção francesa no Catar. Se o pensamento positivo mudasse as coisas, Paul estaria jogando amanhã. Mas o que muda as coisas são trabalho duro, resiliência e disciplina, que são as únicas coisas na mente de Paul neste tempo desafiador. Paul continuará trabalhando dando o seu melhor para voltar aos gramados para os torcedores e sua equipe o mais rápido possível”, anunciou a empresária.

Recontratado pela Juventus na metade de 2022, Paul Pogba ainda não conseguiu reestrear com a camisa da Juventus por conta de uma cirurgia no joelho. Campeão do mundo em 2018 e peça-chave na conquista da Copa realizada na Rússia, o meio-campista se une a Kanté, Kamara e Maignan como desfalques por contusão. Além do quarteto, o atacante Karim Benzema, dono da última Bola de Ouro, tenta se recuperar a tempo para jogar o torneio da Fifa – o centroavante perdeu os últimos três jogos do Real Madrid por causa de uma lesão. Cabeça-de-chave do Grupo D, os “Blues” vão enfrentar Dinamarca, Austrália e Tunísia na primeira fase do Mundial do Catar.