Veja os dez craques que estarão na Copa do Mundo do Catar

Cristiano Ronaldo e Messi, que marcaram uma era, vão bater recorde por disputar a competição pela quinta vez; Muller pode se tornar o maior goleador da história dos Mundiais, e Neymar busca o hexa pelo Brasil

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar vai para a sua terceira participação em Copa do Mundo e tem a missão, junto aos demais 25 atletas, de conquistar o hexa do Brasil



A Copa do Mundo do Catar começa no próximo dia 20 e os fãs de futebol esperam ansiosamente para assistir aos melhores jogadores da atualidade em campo. Entre eles está o brasileiro Neymar, que vai para o seu terceiro mundial e tem a missão, junto aos demais 25 atletas da seleção e o técnico Tite, de conquistar o hexacampeonato. Desta vez, o atacante do PSG chega a Copa do Mundo em ótima fase e em boa condição física, já que na última edição vinha de lesão no pé direito. Colega de equipe em Paris, outro que chega firme para a competição é o francês Kylian Mbappé. O atacante, de apenas 23 anos, foi um dos destaques do título da França na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, quando estreava no torneio. Outros dois astros que terão a atenção de todo o mundo são o português Cristiano Ronaldo, que vai à Copa com 37 anos, e o argentino Lionel Messi, que tem 35 anos. Ao entrarem em campo, ambos a dupla que marcou uma era irá se igualar aos ex-jogadores Antonio Carbajal e Rafael Márquez (México) e Lothar Matthaüs (Alemanha), que atualmente detêm o recorde de maior número de Mundiais da Fifa disputados – 5 Copas. Quem também estará presente é o alemão Thomas Müller, que é o maior artilheiro da Copa do Mundo em atuação. Ele pode se tornar o maior goleador da história da competição caso faça três gols, feito que ultrapassaria Ronaldo Fenômeno, com 15 gols, e também o alemão Klose, que tem 16 gols. Além desses cinco craques, outros cinco jogadores prometem fazer a Copa do Catar ser ainda mais eletrizante. Confira abaixo a lista dos dez craques que vão para o Mundial da Fifa.

Neymar – Brasil

O camisa 10 da seleção brasileira vai para a sua terceira participação em Copa do Mundo. Da primeira vez, em 2014, quando o Mundial aconteceu no Brasil, havia uma grande expectativa no craque brasileiro. Neymar começou em grande estilo, com gols, dando assistência e levando a verde-amarela até a fase de mata-mata da competição. Contudo, nas quartas de final, contra a Colômbia, ele recebeu uma forte entrada durante o jogo, lesionou a lombar e foi cortado. Mesmo assim, o Brasil venceu os colombianos e passou para a semifinal, quando sofreu a histórica derrota de 7 a 1 para a Alemanha, a pior derrota da seleção em uma Copa do Mundo. Por outro lado, em 2018, na Copa da Rússia, Neymar lesionou o pé direito meses antes. Ele se recuperou e teve boa participação no Mundial. No entanto, não foi o suficiente para que os brasileiros vencessem a Bélgica, nas quartas de final. Para a Copa do Catar, o brasileiro vem de uma ótima temporada no PSG e demonstra estar em boa condição física. Inclusive, nas redes sociais, o craque do PSG disse em diversos momentos que se sente bem e preparado para trazer o hexa ao Brasil. Com a possível conquista do título, Neymar também vive a expectativa de ser considerado o melhor jogador do mundo, já que normalmente o prêmio, na maioria das vezes, vai para um jogador que venceu a Champions League (torneio da Europa) ou da Copa do Mundo, que tem o maior peso.

Mbappé – França

O jovem atacante francês é uma das promessas desta Copa do Mundo. Em 2018, ele encantou os olhos de todos os amantes do futebol. Na época, com apenas 19 anos, foi um dos destaques da seleção que foi campeã em cima da Croácia. Inclusive, na final, Mbappé fez o último gol do título. Conhecido pela velocidade, capacidade de finalização e versatilidade, o jogador vai para o seu segundo Mundial ainda mais motivado, principalmente por vir, assim como Neymar e Messi, de uma grande temporada no PSG.

Messi – Argentina

Dono de sete Bolas de Ouro, o craque argentino vai para a sua quinta – e última, talvez – Copa do Mundo. Na Rússia, em 2018, a participação de Messi foi tímida. Isso porque a Argentina caiu nas oitavas de final justamente para a campeã França, em um jogo considerado como um dos melhores daquele Mundial, que terminou em 4 a 3 para os franceses. Já em 2014, no Brasil, ele levou os argentinos para a final contra a Alemanha, que acabou vencendo pelo placar magro com gol do alemão Mário Götze. Aos 35 anos, Messi junto com companheiros de seleção têm a missão de conquistar o terceiro título da Argentina na Copa do Mundo. Os dois triunfos ocorreram em 1978 e 1986.

Cristiano Ronaldo – Portugal

Assim como Messi, Cristiano Ronaldo, também vai para a sua quinta Copa do Mundo. Esse pode ser o último Mundial da Fifa que o português vai disputar. Apesar de não estar em uma boa fase no Manchester United, o dono de cinco Bolas de Ouro promete mostrar o que faz de melhor: gols. Vale lembrar que na Copa da Rússia ele fez um hat-trick (três gols em uma mesma partida) logo no jogo de estreia contra a Espanha, que terminou empatada em 3 a 3. Além disso, CR7 pode ultrapassar o Rei Pelé. Assim como o maior jogador de todos os tempos, Cristiano Ronaldo marcou gols em todas as edições de Copa do Mundo que esteve presente. No entanto, Pelé atuou em quatro mundiais. Ultrapassando essa marca, caso marque um gol, o português pode se tornar o único jogador a marcar em cinco edições de Copa do Mundo.

Thomas Müller – Alemanha

O jogador alemão, de 33 anos, é o maior artilheiro da Copa do Mundo em atuação. No Catar, em sua quarta participação, ele pode se tornar o maior artilheiro da história, se fizer três gols. Caso isso aconteça, ele ultrapassará Ronaldo Fenômeno, que tem 15 gols, e o compatriota Miroslav Klose, que soma 16 tentos. Inclusive, os dois jogadores da Alemanha estiveram juntos na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, quando a seleção foi campeã. Na época, Müller marcou um dos gols no histórico 7 a 1 contra a seleção brasileira.

Benzema – França

O francês chega ao Catar em grande momento: eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2021/2022. Na temporada passada, a estrela do Real Madrid marcou 44 gols em 46 jogos e foi a peça fundamental do time espanhol para a conquista do Campeonato Espanhol e da Champions League. Mesmo tendo convivido com problemas musculares nos últimos meses, Benzema diz estar bem para brilha no Mundial. O centroavante é uma máquina de gols e, ao lado de Mbappé, promete aterrorizar a zaga adversária.

Courtois – Bélgica

O goleiro é um dos melhores da posição no mundo. Ele também é conhecido por “crescer ainda mais” em campeonatos e jogos decisivos. Na final da última Champions League contra o Liverpool, defendendo o Real Madrid, Courtois garantiu o título dos merengues com grandes defesas. Ele também foi um dos responsáveis por garantir a Bélgica na semifinal da Copa da Rússia, em 2018, quando fez milagres contra a seleção brasileira.

Kane – Inglaterra

O centroavante inglês foi o artilheiro da Copa da Rússia 2018, com 6 gols – metade deles foram de pênaltis. Aos 29 anos, Kane é a maior esperança da seleção inglesa, que amarga 56 anos sem um título mundial. No entanto, próximo de começar a Copa do Catar, o técnico do Tottenham (time em que atua), Antonio Conte, disse que o capitão inglês sofre de cansaço. A situação espantou a torcida inglesa, mas o jogador tratou de acalmar os ânimos dizendo que está preparado para disputar mais um Mundial.

Lewandowski – Polônia

Capitão de sua seleção desde 2014, Robert Lewandowski é o maior artilheiro da Polônia, com 75 gols. Considerado um dos melhores atacantes da atualidade e ostentando dois prêmios de melhor jogador do mundo, o camisa 9, que tem 34 anos, deve disputar sua última Copa do Mundo. Lewa foi um dos principais responsáveis por garantir a classificação dos poloneses para o Mundial da Rússia, em 2018, quando sua seleção voltou ao torneio da Fifa depois de ficar de fora de três edições.

Suárez – Uruguai

Com 35 anos, a Copa do Catar deve ser a última do atacante uruguaio. Um dos maiores jogadores da história do Uruguai, “El Pistolero” é o segundo maior artilheiro da Celeste em Copas do Mundo, com sete gols. Luizito, como também é chamado, fica atrás apenas de Óscar Míguez, com oito gols. Para se tornar o goleador máximo de seu país em Mundiais, o atacante precisará marcar dois gols no Catar. Além do faro de gol, Suárez também ficou conhecido pelas mordidas que deu em adversários ao longo de sua carreira. A principal delas ocorreu na Copa do Mundo do Brasil, em 2014. O atacante mordeu o zagueiro italiano Chiellini e recebeu uma grave punição da Fifa, sendo impedido de disputar a competição naquele ano.