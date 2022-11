Seleção brasileira feminina é derrotada pelo Canadá e perde invencibilidade de 10 jogos 

As brasileiras voltam a campo na próxima terça-feira, 15, para novamente enfrenta as canadenses, agora na Neo Química Arena, em São Paulo

Thais Magalhães/CBF Debinha marcou o gol do Brasil na derrota para o Canadá



A seleção brasileira feminina voltou a sofrer com o Canadá nesta sexta-feira, 11, ao ser derrotada por 2 a 1, no Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP). Após ser eliminado da Tóquio-2020 pelas canadenses, nas quartas de final, o Brasil até tentou, mas foi novamente superado pelas rivais. Desta vez, as norte-americanas marcaram através da bola parada com Zadorsky e Adriana Leon. Ainda no primeiro tempo, a atacante Debinha, artilharia da era Pia Sundhage, descontou. Na segunda etapa, as donas da casa pressionaram, mas não conseguiram a igualdade. Com o resultado, a Amarelinha perde a invencibilidade de dez jogos, que perdurava desde o início da Copa América. Agora, as brasileiras voltam a campo na próxima terça-feira, 15, novamente diante do Canadá, agora na Neo Química Arena, em São Paulo.