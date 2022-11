Veja os uniformes das 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo

Seleções apostam em estampas tradicionais, mas não deixam inovações e protestos de lado em seus uniformes para o Mundial

Reprodução/Twitter/@CBF_futebol Uniforme da seleção brasileira para COpa do Qatar traz desenhos inspirados na onça



A Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar, começa no próximo domingo, 20, com o confronto entre o time da casa e o Equador. Ao todo, 32 seleções brigam para tentar conquistar o título mundial deste ano. Como acontece em todas as edições do Mundial, as fornecedoras de material esportivo prepararam uniformes novos para a disputa. Algumas seleções mantiveram as tradições em suas camisas, enquanto outras optaram por mudanças e até por protestos nas vestimentas.

Confira os uniformes do Grupo A:

Em sua primeira participação no Mundial, o Catar apostou nas cores de sua bandeira para dar vida aos seus uniformes. A camisa principal conta com o logo da Federação e da Nike (patrocinadora) centralizados enquanto a manga possui detalhes que se assemelham à bandeira do país. Com uniformes fornecidos pela Marathon, o Equador apostou nas cores clássicas, tendo um uniforme majoritariamente amarelo com detalhes nas cores do país e um segundo uniforme azul com desenhos que remetem ao povo equatoriano. A Holanda, por sua vez, não ousou nos uniformes e apresentará camisas simples nas cores laranja (principal) e azul (secundário). Por fim, Senegal terá dois uniformes nas cores clássicas do país. O primeiro será branco e terá uma faixa que se assemelha à bandeira do país, enquanto o segundo será composto por tons de verde e detalhes em amarelo e vermelho.

Confira os uniformes do Grupo B:

Considerada uma das favoritas para o título, a Inglaterra terá dois uniformes simples, um branco e um vermelho, ambos com detalhes azuis no ombro e nas mangas. O Irã anunciou recentemente seus dois uniformes, também sendo um branco e um vermelho e ambos com detalhes nas mangas. Os Estados Unidos trouxeram um uniforme simples, sendo majoritariamente branco e com detalhes em azul e em vermelho. Já o segundo uniforme traz uma estampa que mistura diversos tons e azul. Por Fim, País de Gales, que retorna à Copa depois de 64 anos, trará o primeiro uniforme em vermelho com detalhes em tons mais claros e um segundo uniforme branco com detalhes vermelhos nos ombros.

Confira os uniformes do Grupo C:

Também cotada como favorita ao título, a Argentina apostou no primeiro uniforme seguindo o padrão clássico do país, enquanto o segundo traz mistura de tons de azul e roxo no uniforme. Em seu segundo mundial consecutivo, a Arábia Saudita aposta em uniformes nas cores do país. O primeiro será branco e trará detalhes em tons de cinza claro enquanto que o segundo será verde, misturando tons mais claros e mais escuros em sua estampa. O México apostou no tradicional uniforme verde para sua primeira camisa, enquanto a segunda será branca e trará desenhos em vermelho. A estampa faz homenagem às antigas civilizações mexicanas. Por fim, a Polônia apostou em um uniforme vermelho básico para ser sua primeira camisa. Já a segunda será branca e trará detalhes no ombro e nas mangas, mas mantendo o padrão minimalista.

Confira os uniformes do Grupo D:

Atual campeã, a França também apostou em modelos simples, com uma primeira camisa com o tradicional azul e uma segunda branca com detalhes em cinza claro. Em um uniforme que se assemelha ao do Brasil, a Austrália trouxe uma camisa com tons de amarelo misturados. Para o segundo uniforme, a aposta foi no azul escuro com tons mais claros nos detalhes e logos. Em parceria com a Hummel, a Dinamarca disputará a Copa com uniformes monocromáticos, sendo o principal vermelho e o secundário branco. A decisão é um protesto do país a respeito a questão dos direitos humanos e trabalhistas. A Tunísia usará o vermelho e o branco como cores predominantes, mas homenageará a “Armadura de Hannibal”, couraça encontrada no começo do século XX, nos dois uniformes.

Confira os uniformes do Grupo E:

Em busca de seu segundo título, a Espanha não inovou em seu uniforme principal, guardando as novidades para o segundo, que é branco e traz ondulações azuis com o logo centralizado. A Costa Rica apostou em camisas simples, sendo a primeira vermelha e a segunda branca, ambas com detalhes azuis na manga. A Alemanha traz o uniforme principal na cor branca, com uma faixa preta e os logos do patrocinador e da federação dourados. O Japão, por sua vez, traz um design em tons de azul que remete a origamis, enquanto a segunda camisa é branca, trazendo detalhes na manga.

Confira os uniformes do Grupo F:

Responsável pela eliminação do Brasil na última Copa, a Bélgica traz seu tradicional uniforme vermelho com detalhes em formato de chamas na manga. Já o segundo uniforme é branco e contém o logo e detalhes das mangas em diversas cores. O Canadá apostou em uniformes vermelhos e brancos, com desenhos em tons mais claros na manga do uniforme principal. O Marrocos apostou nas cores de sua bandeira em seu uniforme principal, trazendo uma faixa verde em meio ao fundo vermelho. Já o segundo uniforme é branco e contém uma faixa mais escura na vertical. Finalista da Copa de 2018, a Croácia trouxe uma variação de sua tradicional estampa quadriculada, enquanto o segundo uniforme traz uma mistura de tons de azul – também na estampa quadriculada.

Confira os uniformes do Grupo G:

Em busca do hexa, a Seleção Brasileira usará as cores clássicas, mas com estampas que fazem referência à onça-pintada, um dos animais símbolo do país. No principal, a estampa é em tons de amarelo, enquanto no secundário, a estampa é verde. Primeiro adversário do Brasil, a Sérvia apostará em uma camisa vermelha com detalhes dourados como uniforme principal. O segundo será branco, mas manterá os detalhes dourados. A Suíça trará seus tradicionais vermelho e branco, mantendo a tradição e não trazendo grandes inovações. Por fim, Camarões manterá o mesmo design nos dois uniformes, alterando entre tons de verde e uma mistura de verde escuro e branco.

Confira os uniformes do Grupo H:

Liderado por Cristiano Ronaldo, Portugal traz as cores de sua bandeira na camisa principal, que é dividida na diagonal. Já a segunda camisa é branca e traz uma faixa também com as cores da bandeira portuguesa, dessa vez na horizontal. De volta à Copa, Gana trouxe uma camisa branca e a estrela preta, símbolo da bandeira, em seu uniforme principal. O segundo traz tons de vermelhos e detalhes em amarelos, além da bandeira em miniatura do lado esquerdo. O Uruguai apostou na tradicional celeste em seu uniforme principal, enquanto o segundo uniforme é branco e traz detalhes na mesma cor da primeira camisa. Por fim, a Coreia do Sul tem o vermelho como cor principal de seu primeiro uniforme, enquanto o segundo é preto, mas traz detalhes em amarelo, rosa e azul.