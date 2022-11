Brasileirão: Com direito a golaço, Botafogo faz 3 a 0 no Santos e se aproxima da Libertadores

Lucas Fernandes foi o destaque da partida com gois belos gols; Tiquinho fez o terceiro

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Botafogo venceu bem e convenceu a torcida no Nilton Santos



O Botafogo teve uma apresentação de gala no Nilton Santos nesta quinta-feira, 10, contra o Santos. A equipe carioca fez 3 a 0 e subiu para o oitavo lugar na tabela do Brasileirão, dentro da zona de classificação para fase preliminar da Libertadores. O Santos estaciona em 12º. Quem abriu o placar foi Lucas Fernandes, aos 10 minutos, em um chutaço de longe no ângulo. Atrás no placar, o Santos não conseguiu se reerguer e a atuação piorou na segunda etapa. Aos 8 minutos, Lucas voltou a fazer uma boa jogada, pela direita dessa vez, e bateu no contrapé de João Paulo, ampliando o marcador. Dominando, aos 25, Tiquinho fez o terceiro. Na última rodada, o Fogão enfrenta o Athletico-PR e, se vencer, confirma vaga no torneio intercontinental. Já o Santos fecha o ano contra o Fortaleza.

