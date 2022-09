‘Vidente’ que acertou campeões em 2014 e 2018 revela quem vai levantar a taça na Copa do Catar

Corretor da bolsa na Inglaterra criou ‘fórmula matemática’ que cravou títulos da Alemanha e da França

Reprodução/Twitter/@FifaWorldCup Mundial começa em novembro e tem final marcada para 18 de dezembro



Um corretor da bolsa na Inglaterra, famoso por acertar os campeões mundiais em 2014 e 2018, fez sua previsão sobre quem vai levar o título da Copa do Mundo no Catar, em dezembro. Joachim Klemen previu, com uma ‘fórmula matemática’ que a Argentina, de Lionel Messi, conquistará o tricampeonato em cima da Inglaterra. Antes, porém, eles irão eliminar a Espanha na semifinal. A fórmula usada mescla a força da equipe somada a variáveis socioeconômicas, população e o PIB (Produto Interno Bruto) do país. Mesmo com aproveitamento de 100% nas previsões, Joachim se explicou caso sua ideia não se confirme. “Desde que estou em serviços financeiros, se há uma coisa que aperfeiçoei, é como encontrar desculpas para previsões erradas. Se estou certo, é habilidade, e se estou errado, é culpa de outra pessoa”, disse.