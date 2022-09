Bundesliga relata quarto jogador identificado com câncer no testículo

Hertha-Berlin publicou que o meia Jean-Paul Boetius foi diagnosticado nesta quinta ao realizar exame urológico; o clube já tem um atleta em tratamento contra a doença

Reprodução/ Twitter @HerthaBSC_EN Jean-Paul, de 28 anos, foi diagnosticado durante exame urológico no clube



O Campeonato Alemão passa por um momento estranho de sua história. Nessa semana, sétima da Bundesliga, o quarto jogador que atua na Liga foi identificado com câncer no testículo. Jean-Paul Boetius, de 28 anos, do Hertha Berlin, teve seu diagnóstico divulgado nesta quinta-feira, 22. A doença foi encontrada durante um exame urológico. “Por mais terrível que seja esta notícia inicialmente, estamos cheios de esperança e confiança de que Jean-Paul ficará saudável novamente e retornará à equipe o mais rápido possível”, disse Fredi Bobic, diretor de esportes do clube. Anteriormente, o Hertha tinha revelado o mesmo problema com Marco Richter. O Union Berlin também identificou Timo Baumgartl com o tumor e o Borussia Dortmund, antes do início da temporada, relatou que o reforço Sebastien Haller também foi identificado com a doença. Ele já realizou uma cirurgia e segue em tratamento. Com o aumento da doença na competição, a agência de notícias SID questionou o diretor do centro de tumores testiculares da clínica Asklepios, de Hamburgo, sobre se haveria uma correlação entre o esporte e esse tipo de câncer. O Dr. Klaus-Peter Dieckmann afirmou que não há nenhuma relação e que, homens em idade de prática de esportes profissionais são mais expostos a esta doença de forma geral.