Corinthians anuncia Cuca para substituir Fernando Lázaro

Treinador de 59 anos estava desempregado e assinou contrato com o clube até o fim da temporada

PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cuca estava desempregado foi no comando do Atlético-MG



O Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira, 20, o técnico Cuca para assumir o comando da equipe no lugar de Fernando Lázaro, que deixou o cargo um dia após a derrota para o Argentinos Juinors, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O treinador de 59 anos estava desempregado e assinou com o Timão até 31 de dezembro, quando acaba o mandato do presidente Duilio Monteiro Alves. Seu último trabalho foi no comando do Atlético-MG, vínculo encerrado no ano passado. Foi pelo clube mineiro que Cuca conquistou seu título mais importante da carreira: a Libertadores da América, em 2013. Junto com o treinador, chegam: Cuquinha, seu auxiliar técnico, e Daniel dos Santos Cerqueira, analista de desempenho, que se juntarão à comissão técnica permanente do clube. Em seu currículo, Cuca conta com o título dois Brasileiros, pelo Palmeiras em 2016 e pelo Galo em 2021. O técnico também trabalhou no Santos e ajudou a equipe chegar á final da Libertadores de 2020.

Não é de hoje que a cúpula alvinegra mostra interesse em Cuca. No ano passado, a diretoria tentou a contratação do treinador, mas o clube não avançou nas tratativas e acabou contratando o português Vítor Pereira. A diretoria temia uma repercussão negativa entre os torcedores por conta de uma acusação de estupro contra o profissional, em 1987, quando ele era jogador do Grêmio. Ele e mais três colegas de time são acusados de manter relação sexual com uma garota de 13 anos em Berna, na Suíça. Ele foi condenado a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência. Cuca negou as acusações e se diz inocente. O Timão entra e campo neste domingo, 23, contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. Na semana que vem, a equipe enfrenta o Remo, pela terceira frase da Copa do Brasil, precisando reverter a vantagem de 2 a 0 obtida pela equipe paraense no primeiro confronto.