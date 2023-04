Fernando Lázaro deixa cargo de treinador do Corinthians após sequência de resultados negativos e pressão da torcida

Sob o comando do jovem técnico, o Alvinegro paulista fez 17 jogos, colecionando 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas

ALE VIANNA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Lázaro durante derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors



O Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira, 20, que Fernando Lázaro não é mais o técnico de seu time principal. O profissional permanecerá no clube, retornando à função de auxiliar na comissão permanente. Efetivado no início da temporada com a missão de substituir Vítor Pereira, o treinador não resistiu à sequência de maus resultados, sendo o último ocorrido na derrota para o Argentinos Juniors, em plena Neo Química Arena. Além do revés na segunda rodada da Libertadores da América, o Timão também caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista, diante Ituano, e perdeu para o Remo no duelo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Sob o comando do jovem técnico, o Alvinegro paulista fez 17 jogos, colecionando 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Com os resultados negativos e as apresentações ruins da equipe, Lázaro também passou a sofrer pressão da torcida. Segundo o clube, os auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi não fazem mais parte da comissão técnica. Agora, o presidente Duílio Monteiro Alves e o diretor Alessandro tentarão encontrar um novo comandante até o próximo domingo, 23, quando a equipe corintiana encara o Goiás, fora de casa, pelo Brasileirão.