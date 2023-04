Santos empresta Gabriel Carabajal ao Vasco até o final da temporada 2023

Sob o comando do treinador Odair Hellmann, meio-campista entrou em campo apenas quatro vezes neste ano

Reprodução/SantosFC Gabriel Carabajal foi emprestado pelo Santos ao Vasco



O Santos anunciou na manhã desta quinta-feira, 20, que emprestou o meio-campista Gabriel Carabajal ao Vasco. De acordo com o Peixe, o argentino ficará no Cruz-Maltino até o fim da temporada, com a possibilidade de compra após o fim do período. Para contar com o jogador, o clube carioca irá desembolsar uma quantia em dinheiro e arcará com 100% dos salários. Contratado em agosto do ano passado, o atleta de 31 anos tem apenas 12 partidas com a camisa do Alvinegro praiano, somando 1 gol. Sob o comando do treinador Odair Hellmann, entrou em campo apenas quatro vezes em 2023. Seu vínculo com o Peixe é válido até junho de 2026. Antes de chegar ao Brasil, ele passou por Talleres, Godoy Cruz, San Martin, Patronato, Unión e Argentino Juniors.