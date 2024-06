Corinthians é condenado por calote milionário em empresa de consultoria financeira

de

A JustiçaSão Paulou o prazotrês dias para oquitar a dívidaaproximadamente R$ 1,5 milhão com a KPMG. Contratada para auxiliar na reestruturação das contas do clube, apresaalega não ter recebido pelo serviço, prestado ainda na gestão do expresinte Duílio Monteiro Alves. Um acordo firmado entre as partes previa a quitação da pendência at20janeiro. O caso corre na 1ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuap. Acisão, do juiz Paulo Guilherme Amaral Toledo, foi publicada nesta quintafeira (13). Tambm foiterminado que o Corinthians pague os honorários dos advogados, fixado10% do valor executado. O clube t15 dias para apresentar recurso. Caso obitado não seja quitado após a citação na Justiça, o Corinthians corre o riscobloqueios e penhorabens. Nos autos do processo, a KPMG diz ter feito “todos os esforços possíveis para recebimento,forma amigável” do pagamento referente à dívida, mas afirma que o Corinthians permaneceu “inerte e não honrou com o compromisso assumido no título extrajudicial exequendo, não restando, assim, alternativa à KPMG para o recebimentoseu crdito senão o ajuizamentosta açãoexecução.”