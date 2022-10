Corinthians empata com o Goiás e reclama de gol anulado pelo VAR

Timão chegou a marcar no fim, mas a arbitragem viu impedimento e anulou o gol

Reprodução/Redes Sociais Arbitragem vê impedimento de Yuri Alberto em gol do Corinthians



Em jogo atrasado da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Goiás e Corinthians empataram sem gols em partida disputada neste sábado, 29, em Goiânia. A partida seria realizada no dia 15 de outubro, mas foi suspensa após uma disputa judicial pela presença da torcida do Corinthians no estádio. O Timão ficou na bronca com a arbitragem por conta de um gol anulado de Yuri Alberto nos acréscimos do segundo tempo por impedimento. O resultado mantém a equipe paulista na quinta posição, com 58 pontos. O Goiás chegou aos 43 pontos e é o 13º. Na próxima rodada, o Timão vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, na quarta-feira, às 21h30. Também na quarta, só que mais cedo, às 16 horas, o Goiás visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. A etapa inicial foi bastante movimentada. Os donos da casa assustaram em chute de Dadá Belmonte, que assustou Cássio, mas parou na trave. O mesmo teve a chance de marcar sem goleiro, mas Lucas Píton evitou o gol Esmeraldino. As melhores chances do Timão saíram dos pés de Yuri Alberto, Róger Guedes e Fausto Vera, mas nenhum aproveitou. O cenário mudou na segunda etapa e partida ficou morna. O clima esquentou no final da partida, quando Yuri Alberto marcou para o Corinthians. Após análise do VAR, o gol do Timão foi anulado, o que gerou muita reclamação por parte da equipe comandada por Vítor Pereira.