Felipão sai em defesa de Pedro Henrique e chama árbitro de ‘malandro’

Zagueiro do Athletico-PR foi expulso no final do primeiro tempo, quando a equipe vivia um bom momento na partida

Reprodução/CAP Felipão chegou ao Athletico-PR nesta temporada e levou a equipe para a final da Libertadores



O técnico do Athletico-PR, Luiz Felipe Scolari saiu em defesa do zagueiro Pedro Henrique, expulso ainda no primeiro tempo da final da Libertadores, disputada neste sábado, 29, em Guayaquil. Durante coletiva após a final, o técnico também criticou a arbitragem do argentino Patricio Loustau e chamou o juiz da partida de ‘malandro’. O zagueiro deu um carrinho em Ayrton Lucas no final do primeiro tempo, quando Furacão estava bem no jogo. Pouco tempo depois, Gabriel Barbosa marcou o gol do título da equipe carioca. “Nós ainda não tivemos uma conversa normal porque com o final do jogo, uma final de Libertadores, a gente perdendo, ele expulso, vai se sentir o jogador mais odiado pela torcida. Não tem nada disso. Vou conversar com ele em Curitiba, mas antes vou deixar baixar a poeira para as coisas ficarem mais tranquilas”, disse o treinador. O treinador vice-campeão questionou algumas decisões do árbitro. “Esse árbitro é muito inteligente, ele sabe o momento de marcar as coisas, conheço ele de muitos anos em todos os estádios. A primeira falta não era de cartão, a segunda era de cartão. Mas ele já tinha feito. Sabe minar, malandro”, afirmou. Esta foi a segunda vez que o Furacão chegou em uma final de Libertadores. Em 2005, o time paranaense foi derrotado pelo São Paulo na final.