Fortaleza sofre punição pesada da Fifa por polêmica envolvendo Lucero; entenda 

Leão do Pici foi sancionado após uma ação movida pelo Colo Colo; clube promete apresentar recurso

Mateus Lotif / Fortaleza EC Martín Lucero posa com a camisa do Fortaleza



A Fifa decidiu punir o Fortaleza e o argentino Martín Lucero após uma ação movida pelo Colo Colo, do Chile. Nesta terça-feira, 8, a entidade informou que o Leão do Pici está impedido de contratar nas próximas duas janelas de transferências. Além disso, o jogador não poderá entrar em campo por quatro meses, ou seja, até o fim desta temporada. No processo, a equipe chilena alega que o atacante não tinha cláusula de saída do clube e acusa o Fortaleza de ter induzido o rompimento de contrato que era válido em dezembro de 2025. Em nota, a agremiação brasileira afirma que recorrerá da decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS). “O Fortaleza EC reafirma que tratou com o atleta Juan Martin Lucero, em condição de jogador livre, e mediante a devida comprovação documental. Informa, por fim, que o recurso cabível à referida decisão, à Corte Arbitral do Esporte, já se encontra em vias de elaboração e será apresentado em tempo hábil.”

