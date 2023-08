Barcelona vira sobre Tottenham e conquista Troféu Joan Gamper pela 46ª vez

Lewandowski, Ferran Torres, Ansu Fati e Abde Ezzalzouli balançaram as redes a favor dos catalães

EFE/Quique García Barcelona venceu o Troféu Joan Gamper diante do Tottenham



O Barcelona superou o Tottenham por 4 a 2, nesta terça-feira, 8, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em confronto válido pelo Troféu Joan Gamper, conhecido por marcar o fim da pré-temporada do clube catalão. Atuando com um time misto, os Spurs saíram atrás do placar graças a Robert Lewandowski, mas viraram com dois gols de Oliver Skipp ainda no primeiro tempo. Já nos minutos finais da partida, porém, o Barça marcou com Ferran Torres, Ansu Fati e Abde Ezzalzouli, ficando com a taça pela 46ª vez. Agora, a equipe comandada por Xavi Hernández volta a campo no domingo, 13, para medir forças com o Getafe, fora de casa, pela estreia do Campeonato Espanhol. No mesmo dia, o time londrino encara o Brentford, também como visitante, pela rodada inaugural do Campeonato Inglês.