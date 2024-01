Corinthians finalmente acerta venda de Moscardo para o PSG, mas volante fica no clube até julho

Jogador será operado na França, mas concluirá a recuperação no Brasil; Timão receberá 20 milhões de euros pela transferência mais 2 milhões de bônus

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Gabriel Moscardo foi um dos poucos destaques do Corinthians em 2023



O Paris Saint-Germain e o Corinthians finalizaram a negociação do volante Gabriel Moscardo. O clube francês pagará ao Timão 20 milhões de euros, o equivalente a R$ 107 milhões, na cotação atual, além de um bônus de 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões). A transferência quase foi cancelada devido a um problema no calcanhar esquerdo do jogador, que precisará passar por uma cirurgia para correção. No entanto, nesta quarta-feira, 24, dirigentes dos dois clubes chegaram a um acordo, e Moscardo assinará contrato por cinco temporadas. A cirurgia será realizada no Catar, a pedido dos franceses, mas a recuperação ocorrerá no Brasil. No entanto, ele ficará no Timão até julho, por empréstimo, até conseguir ficar totalmente apto para voltar a jogar.