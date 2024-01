Corinthians e Cruzeiro vão disputar título da Copinha na Neo Química Arena

Partida acontecerá na quinta-feira, 25, às 15h30; equipe paulista é a maior campeã da competição

Reprodução/Neo Química Arena Estádio do Corinthians



A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a final da Copinha – Copa São Paulo de Futebol Júnior – será realizada na Neo Química Arena. A decisão acontecerá na quinta-feira, dia 25, data do aniversário da cidade de São Paulo, e será disputada por Corinthians e Cruzeiro e acontecerá às 15h30, horário de Brasília. A escolha do estádio se deu devido à impossibilidade do Pacaembu receber partidas oficiais devido a reformas estruturais e questões de segurança. De acordo com o regulamento estabelecido pela FPF, caso o Pacaembu não estivesse disponível, outros estádios seriam escolhidos para sediar a final. Nas últimas duas edições, a final foi realizada no Allianz Parque e no Canindé. Agora, a Neo Química Arena foi a escolhida. A venda dos ingressos para a partida ficará a cargo do Corinthians.

O Corinthians, maior campeão da Copinha com dez títulos em 18 decisões disputadas, buscará o troféu que não conquista desde 2017. Apesar de ter a melhor campanha entre os finalistas, o Cruzeiro terá a desvantagem de atuar em um território adverso, com a maioria dos torcedores sendo do rival. No entanto, essa seria a situação em qualquer estádio paulista, já que a final sempre é realizada dentro da cidade. A final será o primeiro jogo que os mineiros vão fazer na capital nesta temporada, após jogar em Mogi das Cruzes e na Arena Barueri.