Corinthians desiste de contratar Matheuzinho após não entrar em acordo com o Flamengo

Clube carioca rechaçou taxa de vitrine e exigia valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros e uma cláusula de retorno imediato; lateral-direito já treinava com o elenco alvinegro

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Matheuzinho participou do treino aberto do Corinthians em Itaquera, antes da estreia no Paulistão



O Corinthians anunciou nesta terça-feira, 23, sua decisão de encerrar as negociações com o Flamengo referentes ao empréstimo do lateral-direito Matheuzinho. A desistência marca a segunda decepção do Corinthians em contratações consideradas certas, seguindo a inesperada transferência do zagueiro Lucas Veríssimo para o futebol do Catar no último sábado. O atleta já estava em treinamento no CT Joaquim Grava e havia pedido para, no Alvinegro, ser chamado de Matheus França. O próprio presidente corintiano, Augusto Melo, dava a negociação como sacramentada. No entanto, o Timão não aceitou o modelo de contrato acordado inicialmente, tentou negociar e recusou as exigências feitas pelo Flamengo, inviabilizando o acordo. Entre as condições rejeitadas pelos paulistas estavam a ausência de taxa de vitrine (proposta de 20% pelo Corinthians), um valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros e uma cláusula de retorno imediato.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Diante da falta de acordo entre as partes, o jogador deixou as dependências do CT Joaquim Grava. Essa desistência representa a terceira tentativa frustrada do Corinthians em contratar jogadores do Flamengo no início desta temporada. Além de Matheuzinho, o clube flertou com o atacante Gabigol e tentou uma troca envolvendo Fausto Vera por Thiago Maia. O técnico Mano Menezes se vê agora sem a opção de Matheus para a partida contra o Ituano, nesta quarta-feira, 24, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

*Com informações do Estadão Conteúdo