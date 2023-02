Corinthians goleia o Flamengo e conquista o bicampeonato da Supercopa Feminina

Brabas venceram por 4 a 1 e conquistaram o primeiro título da temporada

VICTOR AZNAR/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians foi campeão pela segunda vez da Supercopa Feminina



O Corinthians segue empilhando taças no futebol feminino. Neste domingo, 12, as Brabas golearam o Flamengo por 4 a 1 e conquistaram o bicampeonato da Supercopa Feminina, em partida disputada na Neo Química Arena. Tamires e Milene, duas vezes cada, marcaram para o time paulista. Daiane descontou para o Rubro-Negro. Logo na primeira oportunidade de gol da partida, aos 46 segundos, Tamires colocou o Timão na frente do placar. Apesar disso, o Rubro-Negro se comportou bem e ensaiou uma reação, mas esbarrou na falta de efetividade. As corintianas, por outro lado, esbanjaram precisão. Milene, duas vezes, ampliou o marcador e levou o Corinthians para os vestiários com a taça praticamente garantida. A equipe carioca voltou melhor, mas Tamires tratou de marcar o quarto do Corinthians, após ótima jogada individual de Gabi Portilho. O Flamengo marcou seu gol de honra no fim do jogo, com Daiane, de cabeça. O próximo compromisso das equipes é pelo Campeonato Brasileiro Feminino, no dia 26. O Flamengo encara o Santos, fora de casa. Já o Corinthians recebe o Ceará, em São Paulo.