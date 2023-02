Com time misto, Palmeiras vence o Água Santa e segue invicto no Paulista

Rony marcou de cabeça no início da segunda etapa e garantiu a vitória por 1 a 0 em último ensaio antes do clássico contra o Corinthians

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rony marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Água Santa



O Palmeiras manteve a invencibilidade ao bater o Água Santa por 1 a 0 na manhã deste domingo, 12, na Arena Inamar, em Diadema, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O gol da partida foi marcado por Rony, no começo da segunda etapa. Com isso, o Verdão segue tranquilo na liderança do Grupo D, com 20 pontos. O Água Santa é o segundo do Grupo B, com 11 pontos. Na próxima rodada, o Verdão disputa o clássico contra o Corinthians, na quinta-feira, fora de casa, às 21h30. O Netuno recebe o Bragantino, na quarta-feira, às 15 horas.

A partida começou bastante estudada e poucas chances de gols foram criadas. Somente após a parada técnica que o jogo ficou um pouco mais movimentado, com as equipes arriscando mais. Porém, não o suficiente para tirar o zero do marcador. Bruno Xavier e Mezenga tentaram para o lado da equipe de Diadema, mas não chegaram a assustar Weverton. Do outro lado, Veiga e Dudu arriscaram, mas sem sucesso. O empate persistiu na primeira etapa. Porém, o Verdão tratou de abrir o placar logo no início da segunda etapa. Em cobrança de falta, Raphael Veiga cruzou para Rony desviar de cabeça e abrir o placar para os visitantes. O goleiro Ygor Vinhas defende, mas a bola tinha ultrapassado toda a linha. Rony chegou a fazer o segundo, mas o gol foi anulado pelo VAR por falta cometida por Breno Lopes no início da jogada. Houve um princípio de tumulto no fim do jogo, mas os ânimos foram controlados e a partida terminou com vitória palmeirense pelo placar mínimo.