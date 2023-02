Clássico no Morumbi é chance para São Paulo e Santos se reerguerem na temporada

Tricolor vem sofrendo diante de seus principais rivais do Estado, enquanto o Peixe chegou a flertar com a zona de rebaixamento

Reprodução/Twitter/São Paulo FC Calleri marcou no último clássico entre São Paulo e Santos no Morumbi



São Paulo e Santos se enfrentam a partir das 19 horas (de Brasília) deste domingo, 12, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2023. Mais do que a importância do clássico, o San-São também será fundamental para a redenção das equipes na temporada. O Tricolor, até o momento, não mostrou a estabilidade tão aguardada e vem sofrendo diante de seus principais rivais do Estado. O Peixe, por sua vez, convive com a pressão da torcida, que chegou a invadir o CT Rei Pelé e cobrar a diretoria de Andres Rueda por reforços. A crise na Vila só arrefeceu um pouco porque o alvinegro venceu o São Bento, na quarta-feira, 8, e encerrou a sequência de cinco jogos sem vitória. Desta forma, o vencedor do duelo terá alguns dias de tranquilidade, enquanto o derrotado se afundará em um mar de críticas. O empate não é vantajoso para nenhum lado. No comando da equipe são-paulina, o ídolo Rogério Ceni já passa a ter suas escolhas questionadas na Zona Sul da capital paulista. Recém-contratado, Odair Hellmann também não é unanimidade na Baixada Santista e precisa de um resultado expressivo para sanar as dúvidas dos santistas.

O Tricolor paulista até começou bem a temporada, mas não mostrou força diante dos principais rivais do Paulistão. A equipe são-paulina coleciona um empate com o Palmeiras no Allianz Parque, além de derrotas para o Corinthians e Red Bull Bragantino – o revés para os corintianos foi em pleno Morumbi. Assim, um triunfo sobre o Santos é essencial para o time de Rogério Ceni, líder do Grupo B com 11 pontos, levando vantagem sobre o Água Santa apenas no saldo de gols. Já o Peixe coleciona apenas duas vitórias em sete rodadas e chegou a flertar com a zona de rebaixamento. Depois do triunfo no meio de semana, o Peixe quer engrenar no torneio e entrar na zona de classificação para as quartas de final. Com 9 pontos conquistados, o conjunto santista é lanterna da chave A, atrás de Red Bull Bragantino (14), Botafogo-SP (11) e Inter de Limeira (10).

Mesmo com a expectativa para um grande clássico no Morumbi, que deve receber mais de 40 mil pessoas, Rogério Ceni e Odair Hellmann terão problemas para montar suas respectivas equipes. O treinador são-paulino, por exemplo, tem 10 desfalques certos, sendo o atacante Erison o último a se lesionar. A notícia positiva envolve o argentino Jonathan Calleri, que treinou nos últimos dias e deve retornar ao time titular. O Santos, por sua vez, tem como baixas Soteldo, Carabajal e Rodrigo Fernández por problemas físicos, além de Sandry suspenso. Quem estará à disposição é o zagueiro Joaquim, contratado junto ao Cuiabá nesta semana e que já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID). O trio Lucas Lima, Daniel Ruiz e Alison, que também chegou recentemente, sequer ficará no banco de reservas. O provável São Paulo tem Rafael; Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Welington; Mendez, Nestor e Luciano; David, Wellington Rato e Jonathan Calleri. Visitante, o Santos deve ir a campo com João Paulo; João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Dodi e Ivonei; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza. Flávio Rodrigues de Souza será o árbitro principal, enquanto Alex Ang Ribeiro e Mauro André de Freitas são os assistentes. O VAR será comandado por Rodrigo Guarizo do Amaral.