Corinthians sofre virada do Sport, perde de 2 a 1 e se despede da Copinha

Timão sofre dois gols em 10 minutos e cai na terceira fase da competição pelo segundo ano consecutivo; equipe pernambucana enfrenta o Cruzeiro nas oitavas

Igor Cysneiros/Sport Club do Recife/Divulgação Sport vira sobre o Corinthians e vai às oitavas de final da Copinha



A Copa São Paulo de Futebol de Júnior 2023 terminou para o Corinthians. O maior campeão da competição até saiu na frente do placar, mas sofreu a virada do Sport e perdeu por 2 a 1. A partida válida pela terceira fase da competição foi disputada no Estádio na Fonte Luminosa, em Araraquara. Felipe Augusto colocou o Timão na frente do placar ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Fábio e Nassom viraram para o Leão. A equipe pernambucana enfrentará o Cruzeiro nas oitavas de final. O Timãozinho cai pelo segundo ano seguido na terceira fase da Copinha. A primeira etapa começou boa para o Corinthians, que saiu na frente do marcador logo cedo, aos 11 minutos, com Felipe Augusto de cabeça. O gol não desanimou o Leão, que martelou o adversário mesmo estando atrás do placar, mas não conseguiu o empate no primeiro tempo. As coisas pioraram para o Alvinegro quando Felipe Augusto foi substituído e fez o time sentir falta de uma referência na área. Bem no jogo, o Sport foi premiado e virou o jogo em 10 minutos. O primeiro gol foi de Fábio, que aproveitou a confusão na área de defesa do Timão e estufou as redes. Aos 30 minutos, Nassom, em outro escanteio, desviou de cabeça e virou a partida. Kauê, goleiro do Timão, ainda fez boas defesas no fim da partida e manteve o Timãozinho vivo no jogo. Mas nada adiantou. O Sport se segurou e carimbou sua vaga para as oitavas de final.