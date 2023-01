Palmeiras empata sem gols contra o São Bento na estreia do Paulistão 2023

Verdão teve dois gols anulados por impedimentos, criou chances, mas não conseguiu tirar o zero do placar

VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e São Bento empataram sem gols no Allianz Parque



O Palmeiras ficou no 0 a 0 diante do São Bento em jogo disputado no Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado, 14. Foi a estreia da equipe de Abel Ferreira no Campeonato Paulista. A atuação não empolgou os torcedores. O atual campeão da competição até chegou a balançar as redes duas vezes, com Jailson e Dudu, mas o VAR viu impedimento nas duas oportunidades. No final do segundo, o Palmeiras chegou a pressionar a equipe de Sorocaba, que segurou a pressão Alviverde e levou um ponto para casa. Na segunda rodada, o Verdão vai a Ribeirão Preto encarar o Botafogo-SP, às 21h30. O São Bento entra em campo antes, na terça-feira, às 15h30, contra o Santo André, em Sorocaba.

O São Bento conseguiu se segurar. Foi da equipe de Sorocaba a primeira grande chance do jogo. Léo Silva obrigou Weverton a fazer uma boa defesa após cabeçada. O Verdão chegou a marcar com Jaison, aos 10 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. O lance ascendeu os donos da casa e quase abriu o placar aos 20 minutos de jogo. Mas parou no goleiro do São Bento, Zé Carlos. Aos 25 minutos, Gustavo Gómez acertou a trave. Endrick quase marcou de fora da área e parou em Zé Carlos. O São Bento colocou as mangas de fora no início do segundo tempo e chegou a ficar mais tempo com a bola no pé. No contra-ataque, Fernandinho recebeu um bom passe pela e chutou colocado, mas parou em Weverton. A equipe de Sorocaba seguiu forte na marcação, mas não tinha qualidade no passe. O Palmeiras, por sua vez, apresentava muitas dificuldades de furar o bloqueio dos visitantes e insistia demais em cruzamentos. Dudu foi bastante acionado, mas tinha poucas opções na frente. Na bola parada, Gabriel Menino encontrou Dudu por trás da marcação do São Bento. O atacante fez, mas novamente o VAR anulou. O Palmeiras insistiu e quase marcou com Zé Rafael de fora da área e acertou o travessão. O mesmo subiu sozinho em cobrança de escanteio, mas não conseguiu marcar. A equipe comandada por Abel Ferreira impôs uma forte pressão no fim do jogo, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Vanderlan parou na zaga do adversário no final do jogo, após boa jogada de Dudu.