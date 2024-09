Corinthians vence São Paulo e se aproxima do hexacampeonato do Brasileiro Feminino

Com dois gols, Victória Albuquerque foi a protagonista da vitória alvinegra por 3 a 1, no Morumbi; decisão está agendada para o próximo domingo (15), em Itaquera

Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians Victória Albuquerque (ao centro) comemora após marcar para o Corinthians



No Morumbi, o Corinthians conquistou uma vitória importante neste domingo (15) ao derrotar o São Paulo por 3 a 1, se aproximando do hexacampeonato do Campeonato Brasileiro Feminino. Com esse resultado, o time alvinegro, que já detém cinco títulos da competição, poderá perder por até um gol de diferença no confronto de volta, agendado para o próximo domingo (22) na Neo Química Arena. A atacante Victória Albuquerque foi a grande protagonista da partida, anotando dois gols e contribuindo com uma assistência para Millene, que abriu o placar. O São Paulo, por sua vez, conseguiu marcar um gol de honra com Ariel Godoi, que diminui o prejuízo. O Timão, sob a direção do técnico Lucas Piccinato, busca manter o título, enquanto o São Paulo almeja conquistar seu primeiro troféu.

O início do jogo foi marcado pelo domínio tricolor, que pressionou o adversário. No entanto, aos 22 minutos, Millene conseguiu balançar as redes, colocando o Corinthians em vantagem. No segundo tempo, Vic Albuquerque ampliou a diferença, mostrando a força do ataque corintiano. Apesar das tentativas do time da casa, as Brabas voltaram a marcar antes que o São Paulo conseguisse seu gol, já nos minutos finais da partida.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA