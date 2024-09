Botafogo vence o Corinthians, dispara na liderança do Brasileiro e mantém time paulista na zona de rebaixamento

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No segundo tempo, o Corinthians voltou com postura mais ofensiva e empatou aos 15 minutos, em pênalti convertido por Rodrigo Garro, confirmado após consulta de Anderson Daronco ao VAR. No entanto, a reação foi breve, pois, aos 22 minutos, Almada marcou o gol da vitória para o Botafogo em um chute desviado que enganou o goleiro Hugo Souza. O argentino deu drible desconcertante em Raniele, que também ficou vendido no primeiro gol do adversário. Com a vitória, o Bota ampliou sua vantagem na liderança do Brasileirão, aproveitando o empate do Fortaleza com o Athletico-PR — a vantagem é de quatro pontos. Já o Timão, apesar de ter avançado para as semifinais da Copa do Brasil, vive um momento difícil no campeonato nacional, lutando para sair da zona de rebaixamento. A equipe paulista foi ultrapassada pelo Vitória, que venceu o Atlético-GO fora de casa por 2 a 0, e caiu para a 18ª posição.

Publicada por Felipe Cerqueira