Corintianos cobram explicação da CBF, detonam Daronco e dizem que Soteldo pediu desculpas: ‘Absurdo’

Timão se irritou com o pênalti marcado por Anderson Daronco em Soteldo no fim da partida; empate mantém a equipe próxima da zona do rebaixamento

ABNER DOURADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Méndez e Fábio Santos reclamam de pênalti com Anderson Daronco



O Clássico Alvinegro, entre Corinthians e Santos, disputado na noite deste domingo, 29, ainda não terminou. A penalidade marcada a favor do Santos pelo juiz Anderson Daronco, no fim do jogo, que decretou o empate em 1 a 1, ainda é assunto nos bastidores. O lance ocorreu nos acréscimos da partida. Soteldo caiu na área após disputa com Bruno Méndez, e a princípio Daronco não viu falta, mas foi chamado pelo VAR, voltou atrás, e marcou. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, prometeu que cobrará a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O Timão vencia o clássico no momento do pênalti. “A indignação que o torcedor está sentindo todos nós também estamos: todo o vestiário, todos os atletas, o treinador. Foi um absurdo o que aconteceu aqui. A gente já viu afastarem árbitros sem nome, menos experientes. Não sei o que eles vão fazer, mas espero que não aconteça mais, nem com o Corinthians nem com ninguém. O VAR está aí para isso. Pode até errar com o VAR, mas o lance fica muito claro. Todos nós vimos. Na hora que ele foi para a tela, o Brasil inteiro viu a imagem que ele viu: tem um pisão, e não é pênalti, mas ele deu”, disse o mandatário do Timão. Diretor de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes, reforçou o posicionamento de Duílio. “É um absurdo. É muito simples analisar um lance como aquele: o pé do Bruno está no chão, o Soteldo vem, pisa e se joga. Nós iremos até a CBF, vamos cobrar a Comissão de Arbitragem e vamos aguardar uma manifestação. Em lances assim eles geralmente divulgam os vídeos do que aconteceu, e queremos uma análise clara. Queremos saber o que levou à marcação do pênalti se o Soteldo é quem pisa no pé do Bruno”, disse.

Alessandro afirmou ainda que a tecnologia atrapalha os árbitros em determinadas ocasiões. “Gostaríamos de ouvir uma resposta de quem comanda a arbitragem no Brasil. Nós não queremos que ocorra com time nenhum. Um ponto ou dois fazem muita diferença, e este tipo de erro não pode ocorrer. Trouxemos a tecnologia, mas parece que em algumas ocasiões ela atrapalha, os árbitros ficam vendo coisas demais”, complementou. Além de não concordar com Daronco, Cássio ainda ironizou dizendo se a repercussão do erro será a mesma de quando o ocorre para o Corinthians. “Só o Daronco viu, na minha opinião não foi pênalti. O VAR também tem culpa, eu estava do lado do Daronco e ele disse que era lance normal, aí o VAR chama ele para ver. Vamos ver se vão falar tanto quanto falam quando o erro é para o Corinthians, a ênfase que dão, que é sempre Corinthians. Mas sempre vão achar um arbitrozinho que vai dizer que ‘por esse ângulo’. Sempre tem uma desculpa para dizer que eles estão corretos e os jogadores não. O VAR veio para ajudar, mas está mais atrapalhando que ajudando”, disparou o goleiro. Alguns atletas da equipe ainda citaram que Soteldo pediu desculpa logo após o lance. “Na hora do lance a gente já pediu cartão amarelo para o Soteldo e ele pede desculpas falando que ele não tentou cavar [o pênalti], que teve um contato, mas obviamente que não foi pênalti. Você vê a foto e vê que foi ele quem pisa no pé do Bruno. Mesmo assim, o cara do VAR chama o Daronco, ele vai olhar, passa no telão, 40 mil pessoas viram que não foi pênalti e ele consegue marcar. A gente reclama, fica indignado com tudo isso”, disse Fábio Santos. Renato Augusto também mencionou a reação do santista. “Mais do que a reação do estádio e de qualquer atleta, você vê a reação do cara que sofreu o pênalti. Ele já levantou pedindo desculpas, nem reclamou, só tentou não levar cartão amarelo por simulação. Em alguns momentos, você não precisa nem ver o VAR, só precisa ver a reação do atleta”, afirmou o meia. O empate deixou o Corinthians com 37 pontos, mantendo a equipe na 14ª colocação, próximo da zona do rebaixamento.